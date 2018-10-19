“كيروش” مرشح لخلافة “رونار” في المغرب

رشحت صحيفة “أبولا البرتغالية” البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب الحالي للمنتخب الإيراني، لتدريب المنتخب المغربي خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

والذي باب مهددا بالإقالة من منصبه عقب الأداء الهزيل لـ”أسود الأطلس” خلال المباريات التصفوية الأخيرة لكأس أمم إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، عقد اجتماعا مع رونار، لبحث مستقبله قبل إنتهاء التصفيات.

يذكر أن كيروش محل إهتمام العديد من المنتخبات نظير المستويات الكبيرة التي ظهر بها المنتخب الإيراني في كأس العالم 2018 بروسيا.