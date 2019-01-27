“كيكي سيتيان” يواصل إبعاد بودبوز ويدفعه للرحيل مُرغما !!

واصل المدرب الإسباني لفريق “ريال بيتيس”” كيكي سيتيان” إبعاد النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز”.

حيث لم يستدعي مدرب الفريق الأندلسي نجمه الجزائري لموقعة “أتلتيك بيلباو” المقررة أمسية اليوم الأحد بداية من 18:30.

ويبقى مصير صاحب الرجل اليُسرى مُعلقا قبل 4 أيام فقط من نهاية الميركاتو الشتوي الحالي بين الرحيل أو البقاء.

وكانت العديد من المصادر الصحفية أكدت رغبة فريقي “بوردو” ونيس” في التعاقد مع رياض بودبوز.