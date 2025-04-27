كيليا نمور تحرز ذهبية في كأس العالم للجمباز

أحرزت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الأحد، ميديالية ذهبية، من مشاركتها في كأس العالم للجمباز، الجارية بمصر.

ونالت كيليا نمور، ميداليتها الذهبية، ضمن هذه المنافسة، في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات، بحصولها على علامة 14.533.

وقدمت بطلة الجمباز الجزائري، عرض كبير في هذا النهائي، ما جعل لجنة التحكيم تمنحها أفضل علامة، نالت من خلالها الميدالية الذهبية.

يذكر أن كيليا نمور، ستخوض أيضا، نهائي اختصاص عارضة التوازن، ونهائي الحركات الأرضية، ما يرشحها لحصد ميداليات ذهبية أخرى، ضمن هذه المنافسة.