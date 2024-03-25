لأول منذ عشرين عامًا.. مقتل شاب بعد هجوم من أسد الجبال

توفي شاب يبلغ من العمر 21 عاماً متأثراً بجراحه، يوم السبت، في ولاية كاليفورنيا، بعد أن هاجمه أسد جبلي.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز. كان الرجل في جورج تاون، وهي منطقة نائية من الولاية، مع شقيقه البالغ من العمر 18 عامًا، عندما هاجمهما الحيوان.

وفي بيان صحفي، يوضح مكتب عمدة مقاطعة إلدورادو أن الأصغر بين الأخوين اتصل بخدمات الطوارئ في الساعة 1:13 ظهرًا. للإبلاغ عن الهجوم وتوضيح أنه “انفصل عن شقيقه”. وأبلغ الشاب عن “إصابات في الوجه”.

وعندما وصلت المساعدة، تم الاعتناء به، بينما بدأ أفراد الشرطة في البحث عن الأخ الأكبر.

وأطلقت الشرطة النار لإخافة الحيوان الذي فر، قبل أن تلاحظ وفاة الرجل البالغ من العمر 21 عاما.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد خضع الأخ الأصغر لعملية جراحية، أما الحيوان فقد تم قتله.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هجمات أسد الجبل نادرة للغاية. حيث تم تسجيل أقل من 50 هجومًا منذ عام 1890 في كاليفورنيا. بما في ذلك ستة قتلى. يعود آخر هجوم قاتل من طراز بوما إلى عام 2004.