لاتزال العملية متواصلة.. إخماد 7 حرائق نهائيا
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 7 حرائق عبر الوطن فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة في أماكن أخرى.
وسجلت مصالح الحماية المدنية 20 تدخل في حرائق الغطاء النباتي. وكذا 15 تدخل في حرائق الغابات ،الادغال و الاحراش. حيث تم إخماد 7 حرائق نهائيا. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة لحريق واحد. فيما لا تزال عملية الاخماد متواصلة لـ7 حرائق أخرى 5 حرائق للمحاصيل الزراعية، و5 تم غخمادها.
من جهتها وحدات الحماية المدنية سخرت لإخماد هذه الحرائق 184 شاحنة تدخل، 10سيارة إسعاف، 10 مركبة قيادة، 07 طائرات AT802، 826 عون بمختلف الرتب.
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