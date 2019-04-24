لاعبو “الخضر” ونجوم البطولة الوطنية يتضامنون مع ضحايا القصبة ومناصر الحمراوة

لم يبق نجوم الكرة الجزائرية مكتوفي الأيدي تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، عقب سقوط 5 ضحايا، منهم طفلان في انهيار عمارة بالحي العتيق القصبة.

وتعرضت حافلة لأنصار مولودية وهران إلى حادث مرور خطير في طريق العودة إلى وهران بعد مباراة شبيبة القبائل بتيزي وزو، أين فقد الحمراوة المناصر الوفي «بن عيسى» في عزّ شبابه.

حيث تحركت مشاعر لاعبي المنتخب الوطني الحاليين والسابقين بعد الصدمة التي هزت الشعب الجزائري. وأبدوا تضامنهم من خلال تقديم تعازيهم والدعاء للفقداء كأقل شيء يمكن فعله لمواساة عائلات الضحايا، من خلال صفحاتهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صخرة دفاع الخضر السابق، مجيد بوڤرة، قد نشر عبر «إنستغرام» صورة لحي القصبة وترحّم على روح الضحايا، ونال منشوره إعجاب لاعب الخضر ونادي لوهافر الفرنسي، زين الدين فرحات، وجمع نجم الخضر وهداف السد القطري بغداد بونجاح بين تعزية أهل القصبة وعائلة مناصر الحمرواة.

وكتب اللاعب المتألق مع نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، هو الآخر: «القصبة في حداد ربّي يرحمهم».

وتضامن أيضا كل من لاعب سيون السويسري عبد اللاوي، ومهاجم فتيس أرنهيم الهولندي أسامة درفلو مع عائلات الضحايا.

ولم يتخلف لاعبو البطولة الوطنية والفرق الجزائرية عن الموعد وواكبوا الحدث.

حيث قدم مدافع مولودية الجزائر أيوب عزي تعازيه لضحايا انهيار العمارة بالحي العاصمي، وهو ما قام به نجم شباب بلوزداد أمير سعيود.

فيما قدم لاعب الوشم السعودي حمزة آيت واعمر ومهاجم الفجيرة الإماراتي محمد بن يطو تعازيهما لعائلة فقيد الحمراوة، والتحق بهم لاعب وفاق سطيف رضواني ولاعب مولودية وهران عواج.