لاعبو الخضر يصلون تباعا لأرض الوطن

حل لاعبي المنتخب الوطني، ظهيرة اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين، تحسبا لدخولهم تربصا تحضيريا بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

تحسبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق اللتان تندرجان في تصفيات الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس العالم 2026.

ووصل في الدفعة الأولى للاعبي المنتخب الوطني كل من المدافعين عيسى ماندي ومحمد أمين توغاي، ومتوسطا الميدان بوداوي وفارس شايبي.

ومن المرتقب أن يحل باقي اللاعبين بأرص الوطن في الساعات القليلة القادمة، وإنطلاق التربص التحضيري لمواجهتي الصومال والموزمبيق.