تعرض لاعبو المنتخب الوطني وإتحاد العاصمة ، إلى قرصنة حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل “هاكر” خطير.

حيث تعرض حساب لاعب الخضر ونادي القادسية الكوييتي رياض كنيش، إلى قرصنة حسابه على موقع التواصل الإجتماعي.

و لا يعتبر كنيش الوحيد الذي سقط ضحية”الهاكر”، حيث تعرض حساب اللاعب السابق لسوسطارة عبال خالد إلى القرصنة هو الآخر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن حساب اللاعب الحالي لدفاع تاجنانت عبال، قُرصن بطلب من أحد مقربيه.

وحتى لاعب بارادو والمنتخب الوطني للمحليين فريد ملال، سقط هو الآخر ضحية القرصنة، بعدما طلب أحد مقربيه من المقرصن الخطير من قرصنة حسابه

وألقت مصالح الأمن على “الهاكر” الشاب البالغ من العمر 26 سنة من ورقلة، بعدما أقدم على قرصنة أكثر من 1700 حساب

وهذا بعدما تقدم ضحاياه بشكوى لدى مصالح الأمن.