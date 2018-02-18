لاعبو بارادو:”نعمل بجد للفت أنظار رابح ماجر”

أكد ثنائي نادي بارادو “إسلام عروس” و”زكرياء نعيجي” سعيهم للفت أنظار الناخب الوطني رابح ماجر والتواجد في التربصات القادمة للخضر.

وقال المُدافع عروس لتلفزيون النهار بعد لقاء نادي بارادو وشبيبة الساورة أمس الذي حضره رابح ماجر بملعب عمر حمادي ببولوغين.

“أسعى لإثبات إمكانياتي في تربصات المنتخب الوطني القادمة والرد على من يقول بأن عروس يُستدعى لأنه يلعب في نادي بارادو”.

وأضاف المُهاجم زكرياء نعيجي:”ّاللعب تحت أنظار الطاقم الفني للخضر يُعتبر أمرا مُحفزا وأطمح للتواجد في المنتخب الوطني في التربصات القادمة”.