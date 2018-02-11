لاعبو ليستر سيتي:”قضية محرز إنتهت”

يواصل لاعبو ليستر سيتي تصامنهم مع الدولي الجزائري رياض محرز، في قضية مقاطعته الفريق بعد فشل صفقة إنتقاله للسيتي جانفي الماضي.

وتحدث لاعب الخط الخلفي لليستر سيتي نيابة عن زملائه في تصريح لشبكة “سكاي سبوتس” البريطانية بأن قضية محرز قد تم حلّها بشكل نهائي.

وصرح المدافع الإنجليزي سيبسون قائلا:”محرز دخل وتحدث مع زملائه في غرف تغيير الملابس في اللقاء الأخير أمام السيتي”.

“حيث قدم توضيحات حول ما قام به مؤخرا، صحيح محرز لاعب جيد وقد عاد للفريق مثلما تركه، وسعداء بعودته”.

يذكر أن ليستر سيتي سيكون على موعد لمواجهة شفيلد يونايتد الجمعة القادم لحساب الدور الخامس من كأس إنجلترا قبل مواجهة ستوك سيتي في البطولة في 24 فيفري القادم.