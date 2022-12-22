لاعب المنتخب الفرنسي السابق يهاجم الحارس مارتينيز

تعرض الحارس الدولي الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، المتوج بالمونديال مؤخراً، لإنتقادات لاذعة بسبب تنمره على لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

ونشر لاعب المنتخب الفرنسي السابق عديل رامي، أمس الأربعاء، صورة الحارس مارتينيز، وأرفقها بكتابة مايلي:”أكبر وغد في عالم كرة القدم، الرجل المكروه”.

كما قال اللاعب الفرنسي عديل رامي، أنه ينبغي أن يتم إختيار الحارس المغربي بونو، كأفضل حارس في مونديال قطر، بدلا من الحارس الأرجنتيني مارتينيز.

وتأتي هذه الخرجة من مدافع الديكة رامي، كرد على سخرية الحارس الأرجنتيني من اللاعب كيليان مبابي.