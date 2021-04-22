لافان: “حققنا تأهلا مستحقا وهدفنا المقبل الفوز على نابسا”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، دنيس لافان، سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس الكاف، كاشفا في نفس الوقت عن هدفهم المقبل.

وصرح لافان، في هذا الخصوص: “حققنا فوزا جد مستحق، اللاعبين طبقوا جميع التعليمات، وقدموا مردودا كبيرا رغم الظروف الصعبة التي جرت فيها المباراة”.

وأضاف مدرب الكناري: “انتظرنا الوقت المناسب لصناعة الفارق في المباراة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه”.

وتابع دنيس لافان: “سنعمل المستحيل للفوز بمباراتنا المقبلة أمام نابسا ستار، هدفنا احراز المركز الأول لمجموعتنا، لضمان لعب لقاء العودة من الدور الربع نهائي بملعبنا”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، فاز أمس الأربعاء بنتيجة 2-1، على كوتون سبور، بملعب هذا الأخير، ليضمن بذلك التأهل لربع نهائي كأس الكاف.