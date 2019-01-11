لافان: “هدفنا العودة بنتيجة إيجابية من تونس ولم لا الفوز”

أبدى مدرب شباب قسنطينة، دينيس لافان، عزيمة كبيرة للعودة بنتيجة إيجابية من تونس، خلال المباراة التي ستجمعهم بالنادي الإفريقي التونسي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح لافان اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نسعى للعودة بنتيجة ايجابية، والحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية في هذه المنافسة”.

وأضاف: “معنويات اللاعبين مرتفعة ويجب احترام الخصم وعدم القول أننا وصلنا، حتى نتمكن من العودة بنتيجة إيجابية ولم لا الفوز”.

وتابع: “لدينا بعض المعلومات عن المنافس، الذي يطبق كرة جميلة، وبلوغه هذا الدور يؤكد ذلك، لذا علينا التعامل معه بحذر”.

يذكر أن شباب قسنطينة سيواجه اليوم الجمعة، النادي الإفريقي التونسي، بملعب هذا الأخير، لحساب ذهاب دور المجموعات.