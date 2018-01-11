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لاجئ سوري يحرق نفسه بسبب قطع الأمم المتحدة المساعدات عنه

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لاجئ سوري يحرق نفسه بسبب قطع الأمم المتحدة المساعدات عنه
بقلم أمينة ج

أقدم لاجئ سوري على إضرام النار في نفسه أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة طرابلس شمال لبنان

وذلك احتجاجا على قطع المساعدات عنه رغم حاجته الملحة إليها .
وأقدم اللاجئ البالغ من العمر 34 سنة، وهو أب لـ 4 أطفال على سكب البنزين على جسمه
أمام مركز تابع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة نقل على إثرها المستشفى.
وقال زوجته أن السبب الذي دفعه إلى حرق نفسه هو الفقر.
واضافت كنا سابقا نعتمد على المساعدات أما اليوم بعد ما أوقفتها الأمم المتحدة لمدة 4 أشهر لم يعد هناك من يكفلنا.

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