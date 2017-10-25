قال المدير العام للجمارك،قدور بن طاهر،إنه سيتم إعفاء مادتي السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة،من الضرائب الجمركية بداية من 2018 .

بن طاهر،وخلال مناقشة قانون المالية لـ 2018 مع لجنة المالية بالبرلمان،قال إن إعفاء المادتين جاء تداركا لسهو وقع بقانون المالية 2017.

مؤكدا أنه سيتم، إعفاء المادتين من الرسوم الجمركية عوض التكفل بهما من طرف الميزانية العامة.

وقال ذات المتحدث إن إدارة الجمارك تعمل على استكمال النصوص التنظيمية للقانون17 /04 خلال السداسي الاول للسنة المقبلة.

وفي مجال الطاقة، تضمن القانون في مادته71 و74 رفع الرسم المطبق على الزيوت والشحوم ومستحضرات التشحيم.

سواءا بالنسبة للمواد المستوردة أو المصنعة محليا وهذا لأسباب بيئية وجبائية،حسب تصريحات المدير العام للجمارك.

ويتضمن قانون المالية 2018 في شقه الجمركي تعديل المادة 85 من مشروع القانون المتعلق بالتعريفة الجمركية.

وذلك بإضافة نسبة جديدة تقدر ب60 بالمائة كحقوق جمركية الى النسب الحالية التي تقدر بـ0 -5 -15 -30 في المائة.

والتي تمس بعض المواد كالمياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها، يضيف المدير العام للجمارك.