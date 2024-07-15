لا مدارس ولا النقل و”زيد” الروائح الكريهة..سكان حي أهل الخير ببوينان يستغيثون !

لا يزال سكان حي 2200 مسكن “عدل” المسمى “أهل الخير”، في المدينة الجديدة بوينان، ولاية البليدة، منذ استلامه في 25 سبتمبر 2022، يتخبطون في المشاكل. لا ماء ولا مدارس ولا مرافق عمومية.

فإلى يومنا هذا لا يتوفر الموقع السكني على مدارس أو مسجد، وحتى المحلات التي تم بيعها لم تفتح بعد. إضافة إلى كل هذا فإن سيناريو الماء الذي ينقطع بالعشرة أيام لا يزال متواصلا. والذي وجه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوعينان “بوينان”، بخصوصه تعليمات صارمة.

كما طالب الوالي المنتدب للمقاطعة، مصالح وكالة عدل للتسيير العقاري مصالح وكالة عدل لإصلاح أعطاب خزانات المياه ووضع حيز الخدمة الجديدة منها.

كما يشتكي سكان حي اهل الخير 2200 مسكن من عدم توفر النقل، مما أدى إلى خروج عديد العائلات من منازلهم الى كراء في مناطق أكثر اريحية.

وفي مشكل آخر، يواجه السكان رائحة مياه الصرف الصحي “الزيقو”. حيث يقول السكان أن هذه التراكمات راجعة إلى أشغال قامت بها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة عدل.

ومن جهة ثانية، يشتكي السكان، من عدة مشاكل على غرار تراكم النفايات عند مدخل حي أهل الخير. ومصانع تطلق روائح لا يمكن تحملها. الأمر الذي حال دون تمكنهم من التأقلم مع هذه الظروف.

وفي ظل تكتم وتماطل الجهات المعنية، يبقى سكان اهل الخير يواجهون خطر الاصابات بالأمراض المزمنة والخطيرة.