“elfirma.dz” لبيع المنتوجات.. كيف يعمل الموقع؟

أطلقت وزارة الفلاحة منصة رقمية “elfirma.dz”، لبيع المنتجات الفلاحية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مباشرة من المنتج إلى المستهلكين.

ويحتوي الموقع المسمى “Elfirma.dz” على معلومات حول 300 نقطة بيع عمومية تابعة للوزارة و200 نقطة خاصة ومستثمرة فلاحية.

كيف يعمل الموقع؟

عند الدخول إلى موقع “elfirma.dz”، تظهر للمشاهد خانتين كبيرتين، الأولى خريطة الجزائر والثانية خاصة باختيار الولايات والنوع المنتوجات.

وبعدها،يقوم المستهلك بالنقر على خانة التي تظهر باليسار، لاختيار الولاية، إضافة لاختيار المنتوج المرغوب فيه على غرار اللحوم الخضر والفواكه.

ومباشرة بعد اختيار الولاية المعنية، تظهر في الأسفل، أسماء نقاط البيع والمستثمرين، متبوعة برقم الهاتف الخاص بالبائع.

ومن جانبه أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة، أن المنصة ستسمح للمواطنين بتحديد المنتجين ونقاط البيع الأقرب إلى منازلهم.

وكشف أنه تم وضع أيضا تطبيق معلوماتي يسمح لهم بمتابعة الأسعار بصفة يومية على مستوى جميع نقاط البيع وكل الأسواق.