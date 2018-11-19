لجنة الإنضباط توقف ملال لمدة سنة !!

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة، اليوم الإثنين، عقوبة الإيقاف في حق رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، لمدة سنة منها 6 أشهر غير نافذة.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، حيث سيكون مبعد عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى إنتهاء مدة العقوبة.

وعوقب ملال بتهمة “إنتهاك التحفظ وإحتقار وإنتهاك لشرف عضو في الرابطة والمحترفة، إضافة لتصريحاته للإعلام بسبب تأجيل مباراة إتحاد العاصمة”.

وأشار بيان الرابطة أن شريف ملال لم يمثل أمام مجلس لجنة الإنضباط والذي كان مقررا اليوم الإثنين.