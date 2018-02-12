لجنة الإنضباط تعاقب “السنافر” بمباراة بدون جمهور

الرياضة
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لجنة الإنضباط تعاقب “السنافر” بمباراة بدون جمهور
بقلم وليد كويني

أقرت لجنة إنضباط الرابطة المحترفة، أمسية اليوم، معاقبة شباب قسنطينة بلعب مباراة بدون جمهور بعد إلقاء أنصاره لمقذوفات داخل الملعب خلال الجولة الماضية.

وألزمت لجنة الإنضباط إدارة “السي آس سي” بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم جراء إستعمال أنصاره للألعاب النارية.

كما قررت الرابطة معاقبة كل من بن خماسة لاعب إتحاد العاصمة، زلامي (أولمبي المدية)، علّام (إتحاد بسكرة)، شيبان(مولودية وهران).

بمباراة واحدة نافذة، مع تغريمهم ماليا بما قيمته 30 ألف دينار لكل واحد وهذا بعد إحتجاجهم على قرارات حكم المباراة.

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