لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا” توقّف إيتو
بقلم عزيز طالبي
أصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا” قراراً بإيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو لمدة 6 أشهر.
وحسب ما نشرته صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، فإن قرار “الفيفا جاء بسبب خرق نجم الكرة الكاميرونية السابق لقانون الانضباط. وبالتحديد المادتان 13 و 14، المتعلقة بمعاقبة كل مسؤول أو لاعب يصدر عنه سلوك همجي.
وتعود حادثة إيتو إلى مباراة دور الـ 16 لمونديال السيدات تحت 20 عاماً بين البرازيل والكاميرون في سبتمبر 2024.
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