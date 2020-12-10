لجنة المراقبة المالية والتسير تثني على إدارة نادي عين مليلة

أثنت لجنة المراقبة المالية والتسير على إدارة نادي عين مليلة منوهة بالعمل الكبيرة، والإحترافي الذي تقوم به هذه الأخيرة.

وأعربت لجنة المراقبة المالية والتسير، في بيان نشره اليوم الخميس، الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري، على إدارة فريق جمعية عين مليلة.

وجاء في هذا البيان: “تسجل لجنة المراقبة المالية والتسير، بارتياح كبير العمل المنجر من طرف إدارة فريق جمعية عين مليلة، من خلال الملف المقدم، المصمم جيدا من ناحية الشكل والمضمون”.

ومن جهتها أشارت الفاف، إلى أن سبعة أندية فقط، استوفت الشروط الأساسية للحضول على اجازة النادي المحترف ويتعلق الأمر بـ: نجم مقرة، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، اتحاد بسكرة، وداد تلمسان، جمعية عين مليلة، نادي بارادو.