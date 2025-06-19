لجنة تأهيل الملاعب تقود بزيارة ميدانية لملعب “20 أوت” ببشار

قامت لجنة تأهيل الملاعب، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى ملعب “20 أوت” ببشار، للوقوف على مدى جاهزيته لاحتضان المنافسات القادمة.

وجرت معاينة ملعب “20 اوت” ببشار، بحضور كل من ممثل الرابطة الولائية لكرة القدم لبشار، المدير العام، ورئيس النادي الهاوي لشبيبة الساورة، ممثل عن الحماية المدنية، وممثل عن مصالح الشرطة.

وتهدف هذه الزيارة الميدانية، إلى ضمان توفر الشروط اللازمة، لتأهيل الملعب من أجل احتضان المنافسات في أحسن الظروف، خلال الموسم الكروي المقبل.

ونشرت إدارة فريق شبيبة الساورة، مجموعة من الصمر، عن هذه الزيارة الميدانية لملعب “20 أوت” ببشار.