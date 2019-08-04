لجنة تفتيشية وزارية: “لا خطر على مرتادي شاطئي النخيل وإيلو”

وخلصت اللجنة التفتيشية بعد معاينة المواقع وإجراء التحاليل لمياه البحر إلى أنّه لا يوجد أي خطر على أمن وسلامة مرتادي هاذين الشاطئين.

وأوضحت أن المعاينة أثبتت أنّ كل المصبات المجاورة للشاطئين تمّ ربطها بمحطات معالجة المياه القذرة، كما أن نتائج التحاليل الدورية لمياه البحر كانت كلها سلبية.

وأكدت توفر كل التجهيزات والخدمات الضرورية الهادفة إلى ضمان أمن وسلامة المصطافين.

