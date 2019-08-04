لجنة تفتيشية وزارية: “لا خطر على مرتادي شاطئي النخيل وإيلو”

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
لجنة تفتيشية وزارية: “لا خطر على مرتادي شاطئي النخيل وإيلو”
بقلم نسرين محفوف

أكدت لجنة تفتيشية وزارية مشتركة على مستوى كل من شاطئ النخيل، ببلدية سطاوالي وكذا شاطئ إيلو ببلدية عين البنيان، أنهما آمنان ولا خطر على مرتاديهما.

وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية العاصمة، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، تمّ يوم الخميس 01 أوت 2019 إيفاد لجنة  تفتيشية وزارية مشتركةمن أجل الوقوف على أوضاع المصبات المحاذية للشواطئ ونوعية مياه البحر.

وخلصت اللجنة التفتيشية بعد معاينة المواقع وإجراء التحاليل لمياه البحر إلى أنّه لا يوجد أي خطر على أمن وسلامة مرتادي هاذين الشاطئين.

وأوضحت أن المعاينة أثبتت أنّ كل المصبات المجاورة للشاطئين تمّ ربطها بمحطات معالجة المياه القذرة، كما أن نتائج التحاليل الدورية لمياه البحر كانت كلها سلبية.

وأكدت توفر كل التجهيزات والخدمات الضرورية الهادفة إلى ضمان أمن وسلامة المصطافين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684612

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com