الحرس الثوري الإيراني يعتذر ويتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، وتقدم بإعتذاره.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت، قد ذكر بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن “غير قصد”، نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن بيان لهيئة الأركان الإيرانية: ” إن الطائرة الأوكرانية حلقت بالقرب من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري”، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

يذكر أن وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قالت مساء الجمعة، إنه سيتم اليوم السبت، الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.

وتحطمت طائرة “بوينغ” أوكرانية، صباح الأربعاء الماضي، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف، بعد إقلاعها مطار طهران، ما أسفر عن وفاة 176 شخصا.