لحسن ينضم لـ”ملڨا” الإسباني

أعلن نادي ملڨا الإسباني، تعاقده مع الدولي الجزائري السابق، مهدي لحسن، في صفقة انتقال حر، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وجاء تعاقد مهدي لحسن، مع نادي ملڨا، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق خيتافي الإسباني.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب السابق للخضر، أمضى على عقد يربطه بنادي ملڨا، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

كما نشر نادي ملڨا، صورة لمهدي لحسن، بقميص فريقه الجديد، عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، مبديا ترحيبه باللاعب.

ويسعى ملڨا، للإستفادة من خبرة لحسن (33 عاما)، في محاولة لإنقاذ الفريق الذي يصارع هذا الموسم على البقاء ضمن حضيرة الكبار.