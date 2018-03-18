كشف ممثل نصر حسين داي، مراد لحلو، أن رؤساء الأندية المحترفة اتفقوا مع رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، على إبقاء ديريكتوار الرابطة المحترفة لغاية نهاية الموسم الجاري.

وصرح مراد لحلو لتلفزيون “النهار” عقب الإجتماع المنعقد صباح اليوم: “اتفقنا بالإجماع على إبقاء الديريكتوار الحالي لتسيير البطولة إلى نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف: “اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية، بمشاركة ثلاثة رؤساء للأندية محترفة، لوضع الأسس القانونية للرابطة المحترفة المزمع إنشاؤها”.

وتابع: “هذه اللجنة ستسطر القوانين التي ستسير الرابطة مستقبلا، كما ستعقد اجتماع تأسيسي للرابطة، قبل تعين لجنة الإنتخابات، ولجنة الطعون، لإنتخاب الرئيس الجديد للرابطة”.

وأردف: “هذه اللجنة ستكون أيضا مكلفة بتحديد تاريخ إجراء إنتخابات رئيس الرابطة، وتواريخ الطعون”.

وختم مراد لحلو في الأخير: “من المتوقع أن تحدد هذه اللجنة تاريخ إنتخاب الرئيس الجديد للرابطة، نهاية الموسم الكروي الجاري”.