لحوم قطط على أساس أرانب في العاصمة

حذرت بلدية جسر قسنطينة التابعة لدائرة بئر مراد رايس في العاصمة، عند اقتناء لحوم الأرانب عند الباعة. كما أوضحت البلدية في بيان لها، أن الجزّارين وبائعي الدواجن يقومون ببيع لحوم القطط.

وجاء في البيان ذاته، “ليكن في علم المواطنين بإقليم بلدية جسر قسنطينة، قيام بعض الجزارين وبائعي اللحوم البيضاء ببيع لحوم القطط”. “على أساس أنها الأرانب”.

كما دعا البيان بتوقيع من رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة بالاستخلاف مجوم هشام، إلى أخذ الحيطة والحذر عند اقتناء الأرانب. و”هذا بالتأكيد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصق بالذبيحة”.

وعن جواز أكل لحوم القطط من عدمه يقول العلماء أنه لا يجوز أكل الهرة، لما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: “نَهَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع” رواه البخاري (5101) ومسلم 3571.

كما تدخل لحوم الهرة في عموم الحديث لأنها تفترس بأنيابها . وقال ابن قدامة رحمه الله : “أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع”. “يعدو به ويكسر، إلا الضبع، منهم مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه”. من المغني 9/326. وسئل علماء اللجنة الدائمة (22/292): هل أكل القطة حرام أم مكروه؟. فأجابوا : “يحرم أكل القطة؛ لأنها من ذوات الأنياب. لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير”.