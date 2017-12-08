لخضر ماجن: “إرادة لاعبينا الشباب صنعت الفارق أمام خبرة الإتحاد”

ثمن رئيس شبيبة القبائل “لخضر ماجن” النتيجة التي حققها فريقه مساء اليوم أمام فريق إتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وصرح الرجل الأول ببيت الكاناري بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام المستضيف إتحاد العاصمة قائلا:

“لقد حققنا نتيجة جيدة بفضل إرادة لاعبين شباب، أضن اننا نتطور بطريقة إيجابية من مباراة إلى أخرى” واضاف:

“كنا قريبين من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام فريق شباب قسنطينة، لكن نتيجة اليوم ستسمح لنا بالتحضير الجيد لمواجهة الحمراوة”

وإختتم حدثيه قائلا:” يجب أن نحضر جيدا من أجل الميركاتو وتعويض النقائص التي يعاني منها الفريق وجلب أفضل الأسماء”