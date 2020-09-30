لشلف.. تزويد أزيد من 10 آلاف مسكن بمناطق الظل بالغاز قبل نهاية السنة

أكدت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف بأن 10741 مسكن أغلبها في مناطق الظل سيستفيد من غاز المدينة قبل إنقضاء السنة الجارية 2020 منها 3847 سيستفيد من الغاز في الفاتح نوفمبر الجاري بعد وضع 5 مشاريع هامة حيز الخدمة ببلديتي المرسى وسيدي عبد الرحمن.

في ذات السياق وفي إطار إستكمال المشاريع الطقاوية و تحسين الخدمات وتوسيع التغطية لتشمل كل مناطق الظل من المنتظر إستلام 30 عملية ممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية FCCL تجري فيها الأشغال حاليا بنسب متقدمة تتراوح بين 40 و 90 بالمائة عبر 13 بلدية سيستفيد فيها 6894 مسكن من غاز المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية الخاصة بتزويد 540 مسكن بغاز المدينة بمنطقة الظل برج البعل ببلدية الظهرة قد تم إستلامها ووضعها حيز الخدمة قبل أسابيع ، في وقت تحظى فيه المشاريع المتبقية بمتابعة يومية بغرض التعجيل في وضعها حيز الخدمة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.