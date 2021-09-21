لشلف: جمعية أولياء التلاميذ تعبتر بأن الدخول المدرسي تم في أجواء عادية

إعتبر اليوم، رئيس المكتب الولائي لجمعية أولياء التلاميذ، عبد الله قسول، بأن الدخول المدرسي بالشلف قد جرى في أجواء عادية على خلاف ما كانت تشهده الولاية في المواسم المنصرمة.

وأشار قسول إلى أن المكتب الذي يرأسه قد سجل بعض التحفظات للموظفين والأساتذة في 3 متوسطات بكل من بني راشد، الشلف، وعين أمران حول التوقيت وإكتظاظ الأفواج، فضلا عن عدم تموين 3 مطاعم بالمواد الغذائية بعين أمران بسبب عدم إلتزام الممونين بمهامهم.

كما ناشد قسول السلطات الولائية إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهة الوصية قصد مساعدتها على ضمان تلقيح كل مستخدمي القطاع وتجديد كل الإتفاقيات التي تخص الناقلين الخواص ومموني المطاعم قبل آجالها لتفادي حصول أي إنقطاع في الخدمات بإنقضاء السنة المالية، وهذا لتدارك أخطاء المواسم المنصرمة.

وإذ ثمن قسول، المساعي التي تبذلها السلطات الولائية بغرض ضمان دخول مدرسي هادئ هذا الموسم، جدد دعوته للقائمين على ديوان الكتاب المدرسي بإستحدث نقاط بيع جديدة على مستوى كل بلديات الولاية بغرض تمكين تلاميذ المناطق المعزولة من الحصول على الكتاب المدرسي في أقرب الآجال.

يحيى عزواو