لعبان عبد الغني لـ”النهار”: محكمة الجنايات الابتدائية تسدل الستار على الدورة الجنائية الأولى

إختتمت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2025. بعد 5 أشهر من افتتاح الدورة المقررة بتاريخ 18 فيفري 2025، لتستمر إلى غاية الـ10 جويلية الجاري.

وكشف النائب العام لمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، “لعبان عبد الغني اليوم الأحد لـ” النهار” ، فإن عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئة القضائية قدّر بـ158 ملف من إجمالي 225 قضية مبرمجة ،كما تم الفصل في 158 قضية، فيما تم تسجيل 67 ملفا قضائيا مؤجلا إلى الدورة الجنائية المقبلة.

وحسب النائب العام ” لعبان عبد الغني ” فإن الدورة الجنائية الحالية جرت في ظروف عادية، وفي تنظيم محكم، مشيدا بالدور المهم والفعّال الذي قام به الكادر القضائي، من قضاة وأمناء الضبط وأيضا القضاة الشعبيين، نظير المجهودات ومساعيهم التي قدموها طيلة الموسم القضائي لضمان السير للجلسات وتوفير ظروف المحاكمة العادلة.

وفي حديثه عن الدورة الجنائية، أكد ذات المتحدث أن محكمة الجنايات الابتدائية، فصلت في عدة ملفات قضائية أهمها، القضية المتابع فيها 19 متهما من قيادات بارزة في الحزب المنحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” fis”، الذين أصدرت في حقهم أحكام متفاوتة أواخر شهر جوان المنصرم.

مضيفا أن الدورة الجنائية لعام 2025، تضمنت 4 ملفات ثقيلة، أبرزها قضية الاعتداء الإرهابي على المنشأة البترولية ” تيغنتورين” التي تم مناقشتها بتاريخ 25 ماي 2025، وتقرر تأجيلها إلى دورة جنائية مقبلة، بطلب من هيئة الدفاع، ومن أبرز الملفات أيضا قضية مختلف السياح الألمان المتهم الموقوف ” عماري صايفي” أو ماعرف إعلاميا بقضية ” عبد الرزاق البارا” التي تم تأجيلها هي أيضا بتاريخ 11 ماي 2025 ، إلى دورة جنائية مقبلة، أما ثالث ملف عالجته الدورة وتم تأجيلها هو الآخر فيتعلق بقضية المتهم الموقوف ” كمال شيخي” الملف المعروف إعلاميا، ب كمال شيخي” المتابع فيه 6 متهمين موقوفين و4 شركات بصفتها أشخاص معنوية في ملف الحال طالتها المتابعة القضائية.

وعن الملفات التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية وتم الطعن فيها بالنقض فقر عددها إجمالا بـ5 ستفصل فيها المحكمة العليا في وقت لاحق.

والجدير بالذكر أن الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، والتي انطلقت بتاريخ 20 أكتوبر 2024 واستمرت إلى غاية 16 فيفري 2025 ، فصلت في 307 ملفا جنائيا من إجمالي 335 قضية مبرمجة في الدورة الجنائية، كما تم تأجيل 25 قضية إلى دورة جنائية لاحقة.