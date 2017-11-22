اعترف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، بأن غياب الأموال سبب تأخر تحضيرات المنتخب، وفي سؤالنا له عن الـ 65 التي صرفت في تنظيم الجزائر لمونديال كرة اليد للشباب.

قال لعبان: ” قدمنا قبل شهرين فقط من الدورة للاتحادية، تكفلت بالجانب التقني فقط والوزارة ساعدتنا ماديا وليس لدي أي فكرة عن الأموال التي صرفت”.

كما أكد لعبان توقف البطولة حتى نهائيات كأس إفريقيا، إن استلزم الأمر من أجل منح الفرصة للمنتخب للتحضير أملا في احتلال إحدى المراتب الثلاثة الأولى في دورة الغابون والتأهل للمونديال.

“الإشاعات وراء إبتعاد أفنديتش عن الخضر”

واتهم لعبان، بعض الأطراف بالعمل ضد الكرة الصغيرة الجزائرية، من خلال نشر الإشاعات حول المدرب حسن افنديتش الذي كان سيشرف على المنتخب الوطني.

وقال:” أطراف تعمل ضد كرة اليد الجزائرية، هي من سربت الإشاعات عن معانات افنديتش بمرض الزهايمر وعن استقالتي من اللإتحادية”.

وأضاف:”وهذا ما أدخل الشك إليه وجعله يرغب في الرحيل، وبإنعدام الثقة بيننا فضلنا عدم الإستمرار معه، أضف إلى ذلك انه طلب منحه الأموال بداية من تاريخ اتفاقنا معه وهذا غير مقبول”.

وأضاف:” أفنديتش كان سيفيد كرة اليد الجزائرية كثيرا، لكن هناك بعض الخلاطين ممن يعتقدون انهم وحدهم قادرين على تسيير كرة اليد، عينا حيواني ومحمد صغير على رأس المنتخب والاختيار جاء بعد التشاور مع الوزارة والفاعلين في كرة اليد الجزائرية”.