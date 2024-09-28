لعروسي ممرر حاسم ويقود واتفورد لأول منذ ثلاث جولات

قاد الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ياسر لعروسي، فريقه واتفورد، اليوم السبت، لتحقيق أول فوز، منذ ثلاث جولات في “الشامبيونشيب”.

في مواجهة ساندرلاند، في إطار الجولة السابعة من “الشامبيونشيب” الإنجليزية.

وعلى غير العادة، شارك لاعب الخضر، لعروسي، في هذه المواجهة، في منصب متوسط الميدان، كأساسي ولغاية الدقيقة الـ57 من الشوط الثاني من اللقاء.

وتمكن لعروسي، من تقديم تمريرة الهدف الثاني، بعرضية سجل من خلالها زميله إيبوسيلي، الهدف الثاني لواتفورد، في الدقيقة الـ28 من الشوط الأول.

للإشارة، حقق واتفورد، أول فوز في “الشامبيونشيب” بعد خسارتين وتعادل في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية.