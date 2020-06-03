لعقاب.. التحفظات على المادة التي تتيح للجيش بالتدخل خارج الوطن مقبولة

قال محمد لعقاب المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، إن التحفظات على المادة التي تتيح للجيش الوطني الشعبي التدخل خارج حدود الوطن، مقبولة تنم عن تخوف المواطنين من إقحام الجيش في معارك خارجية.

وأوضح لعقاب، أن هذه المادة في الحقيقة لم يكن لها فهم واسع، قائلا “المقصود بها هو المساهمة في حفظ السلام،”.

وأكد المتحدث ان اقتراح هذه المادة ليس تغييرا لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية.

واعتبر لعقاب أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود يهددون الأمن الوطني، على غرار ما حدث في تيقنتورين، ويبقى متفرجا.