لعقاب: بعض البرامج تضمنت لقطات غيرمتوافقة مع تقاليدنا وحرمة الشهر الفضيل

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الأحد، أن بعض البرامج تضمنت لقطات غير مناسبة وغير متوافقة مع التقاليد الاجتماعية الجزائرية وحرمة الشهر الفضيل، وهي لقطات صامتة كان يمكن حذفها دون التأثير على السيناريو.

وقال لعقاب، خلال لقاء مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، عقده اليوم، بمقر وزارة الاتصال “أردنا من هذا اللقاء مبكرا للوقوف على ماتبثه القنوات خلال الشهر الفضيل”

مضيفا أن الوصاية لاتتحرك وفق تأثير وسائط التواصل الإجتماعي وإنما بناء على تقارير لجنة اليقظة. مؤكدا أن قطاعه في خدمة المواطنين وبناء على الملاحظات وردود فعل المواطنين يمكن الاستدراك.

وبخصوص الأعمال التلفزيونية أوضح وزير الاتصال أن العمل التلفزيوني ابداع والاشكال في غياب الابداع –حسبه-.

كما أشار الوزير أن القنوات التلفزيونية بامكانها أن تنتقد المجتمع ولكن بالكيفية المناسبة، مبرزا أن معظم القنوات تجاوزت الحدود المهنية والاخلاقية.

وفي سياق آخر، قال محمد لعقاب “أن المسلسل أصبح هو من يقطع الإشهار وليس العكس”.

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