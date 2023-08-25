لعمارة: “أطمح لتحقيق موسم استثنائي مع اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، نبيل لعمارة، عن أهدافه المستقبلية مع فريقه الجديد، مبديا أمله في تحقيقهم لموسم استثنائي.
وصرح لعمارة، للصفحة الرسمية للاتحاد: “جئت إلى اتحاد العاصمة بهدف تقديم الإضافة المنتظر مني للفريق، ولتحقيق موسم استثنائي”.
كما أضاف: “اتحاد العاصمة ينافس في الموسم الجديد على عدة جبهات، وهذا يحفرني للتطلع إلى الأمام من أجل اسعاد جماهيرنا”.
وتابع نبيل لعمارة: “الاتحاد يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، أعرف أغلبيتهم، وسنعمل سويا للحفاظ على مستوى الفريق بعد مشوارهم المشرف الموسم الماضي في كأس الكاف”.
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