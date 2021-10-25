لعمامرة يسلم رسالة شفوية من رئيس الجمهورية إلى رئيس رواندا بول كاغام

سلم اليوم وزير لشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة رسالة شفوية من رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون إلى رئيس رواندا، بول كاغامي. حيث نقل لعمامرة إلى الرئيس الرواندي التحيات الأخوية من الرئيس تبون. وجاء هذا الإستقبال عشية انطلاق أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية رحّب الرئيس كاغامي بقرار الرئيس تبون بفتح سفارة جزائرية في كيغالي. كما أعرب عن رغبته في تعزيز التمثيل الدبلوماسي والتنسيق بين الجزائر ورواندا وعن أمله للقاء نظيره الجزائري.

وخلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين الجزائرورواندا وسبل تعزيزها كما تطرقا إلى المستجدات السياسية والامنية والتنموية في القارةالافريقية، وبالخصوص المواضيع التي سيتم طرحهاعلى طاولة رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء فيالاتحاد الافريقي خلال القمة المرتقبة في شهرفيفري من السنة المقبلة.

وأضاف البيان أنه في ذات السياق أكد الطرفان على ضرورة رص الصفوف وتوحيد مواقف الدول الافريقية، من أجل بلورة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، تؤسس لشراكة متوازنة وبعيدة المدى مع الاتحاد الاوروبي.