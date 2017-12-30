لقاء ثلاثي بين الأفلان والأفسيو و “UGTA” الثلاثاء القادم

قال الأمين العام لحزب جبهة التّحرير الوطني، إنّه سيكون لقاء ثلاثي بين حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات.

وأكّد الأمين العام للحزب العتيد خلال ندوة لمنتخبي الشرق التي نشطها اليوم بسوق أهراس، أنّ اللّقاء سيكون الثلاثاء المقبل بمقرّ الحزب.

وأكّد ولد عباس أنّه تحادث مع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، عن القطاع العام

بأنّه قطاع استراتيجي، خط أحمر ولا نقاش فيه.

مضيفا أنّ، الأفلان ضد الخوصصة للشركات والمؤسسات العامة الإستراتيجية.

وأكّد ولد عباس أنّ رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد ذكي ووطني، وتفهّم مطالب الأفلان في قضية الخوصصة.