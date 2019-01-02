لقاء دولي للمسرح الارتجالي بوهران من 10 الى 12 جانفي الجاري

ستحتضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالي من 10 الى 12 جانفي الجاري.

وينتظر مشاركة فرق من كل من تونس و فرنسا و سويسرا, بالاضافة الى الجزائر.

فعاليات التظاهرة ستدوم ثلاثة أيام حيث تنظم المنافسات على شكل مباريات يسيرها حكم.

حيث ستقام المباريات الاولية في اليوم الاول والنصف النهائية في اليوم الثاني، على مستوى مركز “بيار كلافري”.

أما المنافسات النهائية و”المايسترو” التي ستنتقى فيها الفرقة الفائزة وأحسن

ممثل مسرحي ارتجالي بناء على تصويت الجمهور فينتظر أن تجري بالمسرح الجهوي لوهران.

و تعمل الجمعية المسرحية “لي درول مادير” على ترقية هذا النوع المسرحي الذي لا يزال في بداياته بالجزائر.

حيث تسعى منذ شهور الى انشاء رابطة وطنية للمسرح الارتجالي، الذي يعد شرطا للمشاركة في المنافسات الدولية.