لقيا حتفهما في كندا.. جثماني إسلام قدرز ومراد لندري يصلان غدا إلى الجزائر

سيصل جثماني الشابين الجزائريين إسلام قدرز ومراد لندري، منتصف نهار غد الجمعة إلى الجزائر، قادمين من كندا عبر تركيا. لدفنهما بأرض الوطن.

وينقل جثمان كل من الراحلين إسلام قدرز ومراد لندري، مساء اليوم الخميس، من مطار مونتريال الدولي عبر شركة الطيران التركية. ليصلا يوم الجمعة إلى إسطنبول. وسينقلان مباشرة نحو الجزائر، حسب البرنامج المسطر لوصولهما إلى مطار هواري بومدين الدولي، مع منتصف نهار يوم غد الجمعة، على الساعة 11و30د. ليدفن كل واحد منهما في مسقط رأسه.

للتذكير، عثرت مصالح الأمن الكندية، الأحد الماضي، على جثة طالب جزائري ينحدر من ولاية جيجل. كان قد اختفى في ظروف غامضة، منذ الثلاثاء 25 ماي. قبل أن يتم العثور عليه من طرف أمن كيبك في غابة بمنطقة رودون جثة هامدة.

و توفي السبت الماضي، أحد أبناء الجالية الجزائرية بمونتريال، في كندا، والمدعو مراد لاندري، إثر حادث مرور. أثناء قيادته لدراجته النارية بالقرب من محطة ميترو سان ميشال بمدينة مونتريال تاركا أرملة وطفلين صغيرين.

وأشارت الصفحات التي نشرت الخبر والمهتمة بشؤون الجالية الجزائرية في الخارج أن الضحية ينحدر من الجزائر العاصمة. ولطالما أوصى أهله في حالة وفاته بدفنه في الأرض الأم الجزائر.