لكحل: “لا تفاجئني مسيرة محرز وجيتان يملك نفس موهبته”

كشف فيكتور لكحل، عن العلاقة التي تربطه بنجم الخضر، ومانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، إضافة لكل من، زين الدين فرحات، ورفيق جيتان.

وصرح لكحل، في حوار لموقع “لاغازات دو فيناك”: “سبق لي أن لعبت رفقة رياض محرز، في السابق، لكن حاليا لا يوجد اتصال بيننا”.

وأضاف: “لا يفاجئني المستولى الذي بلغه محرز، ولا المسيرة اليت حققها، بالنظر للموهبة التي يملكها، والعمل الذي كان يقوم به في التدريبات”.

وبخصوص زميله فرحات، أوضح فيكتور: “أمضي معظم وقتي مع زين الدين فرحات، قبل المباراة، خلال فترة الراحة، أحبه كثيرا”.

وتحدث لكحل، عن زميله السابق، رفيق جيتان، صاحب الأصول الجزائرية، أين قال: “أتمنى أن نظمه للخضر، هو لا يلعب في نفس المنصب مع محرز، لكن كلاهما يملك يسرى سحرية، وامكانياتهما متقاربة”.