لكناوي: “ترجي مستغانم يملك الامكانيات اللازمة لضمان البقاء”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، تفاؤله في قدرة فريقه على ضمان البقاء ضمن القسم المحترف، رغم صعوبة المهمة.
وصرح لكناوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هدفنا لهذا الموسم هو ضمان بقاء الفريق في البطولة المحترفة”.
كما أضاف: “دعمنا الفريق في الميركاتو الشتوي بخمسة لاعبين، وحاليا نملك دكة بدلاء في المستوى يمكننا الاعتماد عليها إلى جانب الأساسين”.
وأردف: “سبق لي خوض من هذا التحدي سواء مع بارادو، أو مولودية وهران، وهذه تجربة أخرى مع ترجي مستغانم”
وتابع نذير لكناوي: “الببقاء يلعب إلى غاية المباراة الأخيرة من البطولة، وعلينا أن نؤمن في حظوظنا”.
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