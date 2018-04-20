في مشروع مبهر تحولت على إثره ابتدائيات ولاية غرداية الى ما يشبه متاحف فنية و ذلك بسواعد و اموال اولياء التلاميذ.

و الاسرة التربوية من اساتذة و مديرين و مسيرين

و اطلق مقترحو المشروع اسم انا نظيف على العملية التى تم خلالها اقحام التلاميذ في تزيين مدارسهم عبر تفجير افكارهم و طاقاتهم بالرسوم و الشعارات التى تم رسمها في الجدران ناهيك عن تنظيفها للتتحول المدارس الابتدائية الى وسط تربوي بامتياز

و سبق لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اثناء زيارتها الاخيرة ان اعجبت بالمشروع و وعدت بتعميمه على باقي ولايات الوطن .