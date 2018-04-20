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بالصور ….هكذا حول أولياء التلاميذ و الأسرة التربوية الإبتدائيات إلى شبه متاحف بغرداية

أخبار الجزائر
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بالصور ….هكذا حول أولياء التلاميذ و الأسرة التربوية الإبتدائيات إلى شبه متاحف بغرداية
بقلم عاصم بوخاري

في مشروع مبهر تحولت على إثره ابتدائيات ولاية غرداية الى ما يشبه متاحف فنية و ذلك بسواعد و اموال اولياء التلاميذ.

و الاسرة التربوية من اساتذة و مديرين و مسيرين

و اطلق مقترحو المشروع اسم انا نظيف على العملية التى تم خلالها اقحام التلاميذ في تزيين مدارسهم عبر تفجير افكارهم و طاقاتهم بالرسوم و الشعارات التى تم رسمها في الجدران ناهيك عن تنظيفها للتتحول المدارس الابتدائية الى وسط تربوي بامتياز
و سبق لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اثناء زيارتها الاخيرة ان اعجبت بالمشروع و وعدت بتعميمه على باقي ولايات الوطن .

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