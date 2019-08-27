لليوم الثاني..البحث متواصل عن الشخص المفقود في فيضانات قسنطينة

تواصل الفرقة السينوتقنية، التابعة للحماية المدنية، لليوم الثاني، عملية البحث عن الشخص المفقود في سيول فيضانات ولاية قسنطينة.

وأشارت ذات المصلحة، على أن عملية البحث تتم في الوديان والأحراش رفقة وحدات الحماية المدنية لولاية قسنطينة.

وتوجهت الفرقة السينوتقنية، على الولاية، من أجل دعم الحماية المدنية في عملية البحث على الشخص الذي جرفته مياه الأمطار الغزيرة.

وكانت الفرقة متكونة من سبعة اعوان وخمسة كلاب مدربة على البحث والإنقاذ.

وتدعمت الحماية المدنية لقسنطينة،بأعوان من 5 ولايات وهي كل من قالمة، وسكيكدة، وأم البواقي، وسطيف وميلة،ليصل التعداد إلى 240 عون.

للإشارة، جرفت مياه الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية قسنطينة، شخص من جنس ذكر والمدعو “ب.ع” ذو 56 سنة.