ينشق الأشخاص إلى فريقين فيما يخص إتباع طريقة حفظ البيض، فهناك من يؤمن بحفظ البيض في الثلاجة، وذلك للابتعاد عن الإصابة بـ “السالمونيلا”، والنوع الآخر يرى أن تركه في درجة حرارة الغرفة هو الأفضل، لكن ما هي الطريقة الصائبة؟

يرى الخبراء أن حفظ البيض في الثلاجة هو أمر صائب، الا أن الناس عادة ما يختارون الرفوف الموجودة في باب الثلاجة حتى يقوموا بحفظ البيض، لكن خبيرة في التخزين قالت إن “الطريقة مضرة ودعت إلى تغييرها”، كما أوضحت المسؤولة في شركة “سبيس ستشايشن”، فلاتكا ليك، أن” باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض” وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن”..

ويكمن السبب في إضطرار الناس إلى فتح باب الثلاجة باستمرار طيلة اليوم، وحين يحصل ذلك، يتعرض البيض لدرجات متفاوتة من الحرارة، كما يصبح أكثر عرضة لأن يفسد مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى، كما تضيف الخبيرة أن ثمة خلافا حول الطريقة المثلى لحفظ البيض،