المعمرة الإيطالية الناجية من كورونا: هذا ما ساعدني على تجاوز المرض

كشفت العجوز الإيطالية، إدا زانوسو، ابنة الـ103 أعوام، والتي شفيت قبل أيام من فيروس كورونا، عن الأمور التي ساعدتها في التغلب على المرض.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قالت المعمرة، إن الشجاعة والقوة والإيمان ساعدتها على هزيمة فيروس كورونا، والتعافي منه.

وأضافت العجوز التي يعتقد أنها أكبر المتعافين سنا في أوروبا من كورونا، أنها بصحة جيدة، وتواظب على قراءة الجرائد أثناء تلقيها الرعاية في منزلها.

وكانت العجوز الإيطالية، قد قضت أسبوعا كاملا في السرير، بعد اصابتها بالفيروس.

وقال طبيب “إدا زانوسو”، إنه لم “يعتقد أنها ستتعافى، لأنها كانت في شبه غيبوبة.. ثم ذات يوم فتحت عينيها من جديد”.

وكانت العجوز تعاني من الحمى والقيء وصعوبة التنفس، وأثبتت التحاليل بعد ذلك أنها حاملة للفيروس.