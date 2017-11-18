وجه المدرب الجديد لنادي رين الفرنسي، صبري لموشي، الدعوة للدولي الجزائري مهدي زفان، تحسبا للمواجهة المقبلة للفريق أمام نادي ستراسبورغ.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن إسم مهدي زفان، ضمن قائمة الـ19 لاعبا، الذين استدعاهم لموشي لمواجهة ستراسبورغ.

وجاءت هذه الخطوة من المدرب التونسي، لتحيي آمال مدافع الخضر في العودة من جديد لتشكيلة رين الأساسية، بعد طول غياب.

بعد مرور 12 جولة من عمر البطولة الفرنسية، لم يسجل زفان، أي مشاركة رسمية مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري.

حيث لم يحظى الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري، على أي فرصة مع مدربه السابق في الفريق كريستيان كوركيف.