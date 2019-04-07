لمين عصماني: لَستَ أفضل من بوتفليقة يا بن صالح ولو كنت رئيسا لمجلس الأمة لاستقلت

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار لمين عصماني، بأنه لو كان رئيسا لمجلس الأمة في هذه الظروف لاستقال من منصبه.

وأضاف عصماني الذي نزل ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، بأنه على بن صالح أن يتحلى بالشجاعة

للنزول عند مطالب الشعب، مشيرا إلى أنه لن يكون أفضل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال استجابة لمطالب الشعب.

وقال عصماني، إن مجلس الأمة يحوي عديد الشخصيات، التي يمكنها أن تنوب عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة.

معتبرا بأن الشعب يمكن أن يعتبر استقالة بن صالح في حال أقدم عليها فعلا، نية حسنة في للتغيير.