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لمين غاساما: ” الجزائر من أقوى منخبات إفريقيا وستكون مرشحة لتتويج”

الرياضة
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لمين غاساما: ” الجزائر من أقوى منخبات إفريقيا وستكون مرشحة لتتويج”
بقلم يونس رزيق

حذر المدافع السنغالي لفريق غوزتيبي التركي “لمين غاساما” من قوة المنتخب الجزائري، الذي يتواجد رفقة المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة من بطولة كاس أمم إفريقيا 2019.

وأجرى اللاعب السنغالي حوارا مطولا مع موقع “أفريكا فوتبول” تحدث فيه على المواجهة التي تنتظر فريقه أمام المنتخب الجزائري قائلا:

“صحيح أننا تواجدا رفقة المنتخب الجزائري خلال النهائيات الثلاثة الأخيرة لمنافسة الكان، الآن كما يعلم الجميع سنكون أمام منافس قوي وصعب، ويمكن إعتباره من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية بالرغم من تذبذب نتائجه في بعض الأحيان”.


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