لم اقنط من رحمة الله قط.. منتهى أملي راحة بالي

تحية طيبة لك سيدتي ولكل القراء الكرام، أنا امرأة أعيش لابني منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن ترملت وفارقني من كان سندي في الحياة، لست أُمن على ابني، فقد فعلت ما فعلت بحب كبير وبحول الله لن أقصر في واجباتي ما حييت، لكنني أبقى أنثى ضعيفة تحتاج لمصدر قوة في الحياة، في الأعوام الأولى وبعد وفاة زوجي تقدم لي الكثير من الخطاب، لكنني اخترت أن أكرس حياتي لابني آنذاك، انشغلت بالعمل حتى أوفر له حياة كريمة، كبر ابني وصار شابا ما شاء الله، لكنني وجدت نفسي أتخبط في فراغ رهيب، لا وفوق هذا لم يعد يرغب بي أحد، ولم يطرق باب بيتي أي خاطب في الحلال، بالرغم من أن سمعتي طيبة، جميلة وخلوقة ومحترمة، لكن في الحرام الكل يرغب بي، وهذا الطريق أبدا لن أسير فيه خوفا من الله وخوفا على سمعتي وسمعة ابني.

سيدتي حقا أنا بحاجة للسند الذي يحتوي قلبي ويحبني، ويشعرني بكياني كأنثى، لكنني مؤمنة أن الأقدار بيد المولى، فكيف أسيطر على ها الشعور حتى لا استسلم لضعفي.

أختكم س.عبلة من الغرب الجزائري.

الــــرد:

“وبَشِّر الصَابِرِين”

تحية أجمل أختاه، ومرحبا بك في موقعنا، ونتمنى من الله أن نوفق في الرد عليك، مؤكد أن لك كل الحق في حياة هادئة ومستقرة، فأنت تستحقين الفرحة والفرج بعد الصبر هذا، لذا هوني عليك وتأكدي أنه سيأتي ذلك اليوم الذي تنتهي فيه معاناتك ويرزقك الله بما فيه الخير لك، ويرضيك بنصيبك في الدنيا.

حقا أنت سيدة عظيمة، تضحياتك بعد وفاة زوجك فعلٌ لا يصدر إلا من امرأة صالح، صبرت لسنوات قضيتها وأنت تكتمين مشاعرك فقط لينشأ ابن بين أحضانك وحنانك، أما الزواج فهو حقك الذي لا ينكره عليك أحد، وخشيتك على ضياع ابنك أمر لن تندمي عليه أبدا، أنا أشعر بك وأدرك معاناتك وأقدر تماماً ظروفك وأعرف أن إحساس الخوف من الوحدة يتضاعف كلما يتقدم العمر بك، لكن تيقني أن الله لن يضيع لك حقا، فقط كوني من الصابرين حبيبتي، وسوف تكون لك البشرى، ويفيك الله أجرك بغير حساب.

أعلم أن الانتظار أمر شاق ومرير، ولكن ليس لنا إلا الرضا بما أراده الله، احمدي الله أنك امرأة عاملة فالعمل يقضي على الملل ويملأ الحياة ويقتل الوقت، لكن في خضم هذا الانتظار لا تنسي أن تستمتعي بحياتك وأن تعيشينها بالطريقة الصحيحة، ولا ترهني سعادتك في هدف واحد، بل استمري بعزف ألحان الفرح علي أوتار الحياة بكل صفاتها، انظري إلى الأبواب المفتوحة ولا تمدي نظرك فقط على الباب المغلق، حتى لا يتملكك اليأس، ويتمكن منك الحزن، ثم أكثري من الدعاء، وتضرعي لله بقلب خاشع، ولن يردك خائبة، وسيسعد قلبك عاجل غير آجل يا رب، وبالتوفيق.